Weights from Lancaster, California

Jessie Vargas 146 vs. Aaron Herrera 146

Diego Chaves 145 vs. Jamel James 146.6

John Molina Jr 140.8 vs. Ivan Redkach 141

Wale Omatoso 152.8 vs. Freddy Hernandez 154

Mark Anthony Hernandez 163.4 vs. Oscar Mora 169.4

Karlos Balderas 134 vs. Carlos Flores 133.8

Efren Lopez 128.8 vs. Tyler Marshall 126.4

Luis Coria 125.2 vs. Leonardo Torres 126

Alejandro Guerrero 138.2 vs. Phillip Percy 138.8

Masael Rodriguez 160.8 vs. Yunier Calzada 160.2

Venue: Pioneer Event Center in Lancaster, Calif.

Promoter: TGB Promotions

TV: FS1