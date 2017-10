By Ricardo Ibarra

Patrick Ferguson 198 vs. Damon Reed 197

(vacant WBC US cruiserweight title)

Jesse Uhde 159 vs. Jacob Ruffin 157

Kenny Guzman 125 vs. Gabriel Braxton 127

Sean Quinnett 144 vs. Tavoris Teague*

Jaime Miranda 136 vs. Dennis Creason 139

*will weigh-in later

Venue: Majestic Valley Arena, Kalispell, Montana

Promoter: Hard Knocks Fight Promotions