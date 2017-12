Francesco Patera 134,3 vs. Edis Tatli 134,7

(European lightweight championship)

Timo Laine 169,8 vs. Pjotr Filatov 169,8

Oskari Metz 149,9 vs. Dzianis Yahorenka 149,3

Jose Antonio Sanchez Romero 125,7 vs. Krzysztof Rogowski 124,6

Antti Hietala 151,3 vs. Aliaksandr Abramenka 141,1

Elena Saveleva 113,1 vs. Oksana Romanova 109,3

Krenar Aliu 202,2 vs. Andreii Isakov 187,6

Venue: Kisahalli, Helsinki, Finland

Promoter: P3 Boxing

Live stream: Viaplay