Jesus Soto Karass 146.6 vs. Juan Carlos Abreu 147

Ryan Garcia 129.8 vs. Cesar Valenzuela 129.8

Hector Tanajara 129.6 vs. Jesus Serrano 129.6

Rafael Gramajo 127.8 vs. German Meraz 129

Cesar Diaz 119.4 vs. Pedro Melo 119.2

Christopher Gonzalez 138.6 vs. Jesus Arevalo 132.4

Venue: Casino Del Sol, Tucson, Arizona

Promoter: Golden Boy

TV: ESPN