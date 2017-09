By Bob Ryder

Albert Bell 134 vs Tyrome Jones 132

DeAndre Ware 168 vs Derrick Adkins 167.5

Angelo Snow 145 vs Marcus Washington 146

Cassius Anderson 235 vs Abel Penna Falls 253

Roshawn Jones 169 vs Darryl Madison 170

Robert Mumford 140 vs William Barber 137

Jalen Stephenson 128 vs Joe Szczublevski 127.5

Venue: Seagate Convention Center

Promoter: Vick Green (Pulse Boxing)

Matchmakers: Green and Aaron Rodriguez

Tickets: ticketmaster.com or at 419-318-2158

Doors: 6:30 PM, First Bout: 8 PM