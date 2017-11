Photo: Alma Montiel/Zanfer

Luis Nery 120 vs. Arthur Villanueva 120

José Zepeda 140 vs. Abner López 140

Elvis Torres 131 vs. Adrián Young 131

Sandra Robles 108 vs. Linda Contreras 108

Carlos Licona 105 vs. Juan Carlos Diego 105

Venue: Estadio Beisbol Gasmart, Tijuana, BC, Mx

Promoter: Zanfer

TV: TV Azteca, BeIn Sports