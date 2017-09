Christian Carto 118.1 vs. Alonso Melendez 117.1

Darius Ervin 141.2 vs. David Gonzales 143

Jerome Conquest 131.9 vs. Carlos Rosario 132

Erik Spring 152.4 vs. Anthony Prescott 151.7

Maynard Allison 135.8 vs. Juan Rodriguez 140

Robert Irizarry 125.8 vs. Bryan Perez 128

Rasheed Johnson 147.1 vs. Demetrius Williams 147.2

Amir Shabazz 173.8 vs. Alan Lawrence 173.5

Brandon Robinson 168.1 vs. George Sheppard 168.5

Venue: 2300 Arena

Promoter: King’s Promotions

TV: Eleven Sports