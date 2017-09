Alexis Santos 221 vs. Niall Kennedy 224

Shelly Vincent 128 vs. Angel Gladney 129

Mykquan Williams 142 vs. Evincii Dixon 144

Ievgen Khytrov 164 vs. Derrick Findley 166

Adrian Sosa 139 vs. Francisco Medel 140

Nicholas DeQuattro 140 vs. Timothy Wheeler 143

Raymond Moylette 139 vs. Donte Bryant 138

Hurshidbek Normatov 155 vs. Fabian Lyimo 152

Venue: Foxwoods Resort Casino, Mashantucket, CT

Promoter: DiBella Entertainment

TV: Facebook