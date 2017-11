Carlos Ocampo 146 vs. Darío Ferman 146

José Quirino Jr 116 vs. Víctor Olivo 114.5

Luis Hernández 141 vs. Eliud Montoya 141

Chirino Sánchez 128 vs. César Villa 128.5

Yamileth Mercado 127.5 vs. Milagros Díaz 127

Rafael Proaño 147 vs. Isaac Monreal 145.5

Jesús Rojas 148 vs. Brandon Soriano 148.5

Venue: Gimnasio Rodrigo M. Quevedo, Chihuahua, Chi, MX

Promoter: Zanfer, Chihuahua Municipal Government

TV: TV Azteca (Mexico)