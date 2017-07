Ramiro Carrillo 140 vs. Antonio Canas 140

Jessica McCaskill 134 vs. Natalie Brown 134

Josh Hernandez 129 vs. Gavino Guaman 128

Yousif Saleh 134 vs. Tommy Bryant 134

Shawn Simpson 120 vs. Sergio Najera 121.5

Nick Brindise 134 vs. Donte Bryant 134

Vernon Brown 151 vs. Shaun Lee Henson 152.5

Venue: UIC Pavilion, Chicago, Illinois

Promoter: Warriors Boxing