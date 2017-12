By Gabriel F. Cordero

Francisco “Chihuas” Rodríguez 114 vs. Ronald Ramos 115

Jairo “Doberman” López 134 vs. José “Josesito” Félix Jr. 135

Elías Emigdio 118.5 vs. Balam Hernández 150

Joseph “Diamante” Aguirre 134.2 vs. Facundo Ased 131

Pedro Tut 122 vs. Geovanny Zamora 122

(WBC Youth super bantamweight title)

Venue: Oasis Grand Arena in Cancun

Promoter: Promociones del Pueblo and Cancun Boxing

TV: Televisa