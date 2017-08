By Robert Coster

Emmanuel Rodriguez 118 vs Giovanni Delgado 118

(For WBC Latino bantamweight title)



Subriel Matthew 141 vs Luis Alberto Pelayo 142

Bernardo Lebron 139 vs Rolando Rivera 139

Jonathan Lopez 117 vs Bryan Candelario 115

Nelson Colon 126 vs Waldemar Perez 125

Oscar Marrero 107 vs John Ortiz 107

Promoter: Fresh Promotions

Venue: Coliseo Ecuestre Municipal, Fajardo