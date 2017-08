By David Finger

Tatsuya Fukuhara 104.75 vs. Ryuya Yamanaka 105

(WBO Mini-Flyweight championship)

Naoya Haruguchi 107.5 vs. Shota Asami 108

Yuki Hirashima 121.75 vs. Wolf Nakano 121.5

Tomoya Ikeda 134 vs. Palanpetch Sithparsak 134.25

Takuya Ikawa 124.75 vs. Tetsuro Matsunami 126.5

Yoshiki Uehara 111.5 vs. Sora Takeda 111

Venue: Shiroyama Sky Dome, Ashikitamachi, Japan

Promoter: Honda Fitness Promotions

WBO Supervisor: Leon Panoncillo