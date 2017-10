Telemundo Weights from Mexico City

Antonio Moran 135 vs. Salvador “Bufon” Briseno 135

Gerson Aguilar 132 vs. Gabriel Perea 132

Hector “El Artista” Cruz 130 vs. Geovanni De Jesus 127

Mario Alberto “El Morro” Garcia 158 vs. Julio Cesar Olivera 159

Kevin Salgado 155 vs. Mario Israel Vera 155

Juan Carlos Gonzalez 118 vs. Daniel “Tanquesito” Garcia 119

Jose “Brenan” Rojas 112 vs. Adrian “Matsuru” Luna 109

Doors Open at 7:30 PM First Fight 8:00 PM

Venue: Auditorio Blackberry, Mexico City, Mexico

Tickets: www.ticketmaster.com.mx or at the door

TV: Telemundo Network 11:35 PM

Promoter: Tuto Zabala, Jr., All Star Boxing, Inc in association with Producciones Deportivas