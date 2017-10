Telemundo Weights from Mexico City

Carlos “Fino” Ruiz 130 Vs. Miguel “Lobo” Montano 130

(10 Rounds WBO Latin Jr. Lightweight vacant Title)

Omar Solano 130 Vs. Luis Daniel Flores 130

Joel Cordoba 115 Vs, Juan Cabrera 115

Arturo Ivan Hernandez 118 Vs. Ivan Carrillo 118

Miguel Angel Flores 135 Vs. Luis Fernando Valtierra 135

Jonathan Meza 112 Vs. Porfirio Gonzalez 112

Cristian Edwin Luna 118 Vs. Juan Daniel Peralta 118

Venue: Auditorio Blackberry, Mexico City, Mexico

Time: Doors Open 7:30 PM First Fight 8:00 PM

Tickets: www.ticketmaster.com.mx or at door

Promoter: Tuto Zabala, Jr.-All Star Boxing, Inc in association with Producciones Deportivas

TV: Telemundo Network 11:35 PM