Round 12 con Mauricio Sulaiman

Por Mauricio Sulaiman

Presidente del CMB- hijo de José Sulaimán

El abuso de poder ha golpeado de nuevo a nuestro deporte de una manera dramática ya que Orlando Salido y Micky Román no podrán cumplir su sueño de ganar el título del WBC, debido a una decisión tomada por un hombre sentado en un escritorio ordenando los términos de su pelea.

HBO ha ordenado que su pelea sea a 10 rounds.



Los promotores no tienen voz en el asunto y simplemente acatan las órdenes de la cadena de televisión. Tom Loeffler, Fernando Beltran y Oswaldo Kuchle simplemente tienen que prometer y permanecer callados y aceptar ir en contra de la esencia de nuestro deporte, me pregunto cómo van a mirar a los ojos de sus peleadores para explicarles que no estarán compitiendo por el cinturón verde y oro del WBC y que su pelea es una simple pelea a 10 asaltos sin significado alguno. Será como ver un juego de pretemporada de la NFL.

HBO transmitirá un evento principal de 10 rounds el próximo sábado por la noche desde el Mandalay Bay de Las Vegas.

El WBC no faltará el respeto al deporte sancionando una pelea por el título mundial de 10 asaltos, que hubiera sido fácil de hacer, pero la Junta de gobierno del organismo no estaría de acuerdo ya que no hay una explicación real del cambio de 12 a 10 asaltos.

El WBC aceptó una solicitud para que Salido pelee contra Miguel Berchelt en una defensa del título del campeonato superpluma, la pelea fue aceptada por HBO. Luego, cuando Berchelt se lesionó la mano, el WBC, apoyando la tarjeta, aceptó sancionar una pelea por el título interino entre Salido y Román.

Lo siento mucho por Salido, ya que ha expresado innumerables veces su sueño de convertirse en campeón del WBC, lo siento mucho por Román que ha hecho lo mismo y lo siento mucho por el boxeo, ya que una pelea principal de campeonato se ha degradado a una pelea de 10 asaltos sin nada en juego.

En una nota mejor, a lo que es el mundo real y lo que importa …

Estoy sentado en la habitación de mi hotel en Chicago simplemente disfrutando de los recuerdos recientes de lo que sucedió en los últimos días aquí, ya que el Comité Amateur del WBC respaldó un memorable Torneo de Boxeo Amateur en el Estadio Cicero de Illinois.



Fue genial estar con los niños y sus familias durante estos cuatro días de eventos que coronaron a algunos niños y niñas talentosos después de los sensacionales combates.

El boxeo amateur es tan importante y la mayoría lo ignora y es apoyado por muy pocos. Todo comienza aquí, en el nivel amateur, Muhammad Ali, Leonard y casi todos los peleadores comenzaron su viaje con una sólida carrera de aficionados que condujo a la gloria en los Juegos Olímpicos y luego en el mundo profesional del boxeo. Todos comenzaron como niños pequeños, hambrientos y dedicados. Sus familias siguen sus pasos día tras día, yendo a competiciones, aprendiendo, creciendo, soñando …



Vi un gran talento en los últimos días y vi la realidad de nuestro deporte. Es el mejor deporte del mundo. Fue toda una reunión familiar en torno a una competencia de boxeo, todo juego limpio y respeto …….

Tuve la oportunidad de reunirme con Mike McAtee, director ejecutivo de USA Boxing y conversar sobre el futuro del boxeo amateur en este gran país de EE. UU. Estoy muy contento de saber que USA Boxing, que es la entidad a cargo de las regulaciones del boxeo amateur en los EE. UU., Comparte la mayoría de las preocupaciones que la mayoría del mundo tienen con respecto a las prácticas de AIBA que han perjudicado el deporte en los últimos años y no permitirá que tales prácticas tengan lugar en los EE. UU., incluido el rechazo de profesionales en las Olimpiadas y el hecho de que el protector de cabeza sea obligatorio en todos los combates de aficionados.

El campeón de peso ligero del WBC Mikey García estuvo con nosotros como el padrino del torneo y sigue haciéndome sentir tan orgulloso de él cada vez que lo veo. Estaba presente en todas las peleas, disfrutó de cada segundo, tomó fotos y firmó autógrafos con una sonrisa sincera. Mikey es un acto de clase, un verdadero modelo a seguir y embajador de nuestro deporte.

La comisión de boxeo de Illinois es un verdadero ejemplo de excelencia y apoyo. Nancy Illg tiene un tremendo equipo con Joel Campuzano y todos los miembros que participaron en el apoyo de este evento con pasión por construir una juventud mejor.

Noviembre se ha ido, ¡así que también mi bigote!



¡El WBC dedica el mes de diciembre a la concientización sobre el VIH / SIDA y la conducción segura!



Gracias y doy la bienvenida a cualquier comentario, idea o sugerencia en contact@wbcboxing.com