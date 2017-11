Presentan Groves-Eubank Jr. en conferencia de Prensa en Londres

Se intercambiaron palabras ardientes en la conferencia de prensa de lanzamiento en Londres antes de la pelea de semifinales de la Super Serie Mundial de Boxeo entre el campeón mundial súper mediano de la AMB George Groves (27-3, 20 KOs) y el titular de IBO Chris Eubank Jr. (26-1,20 KOs) en el Manchester Arena el 17 de febrero.

Chris Eubank Jr: “George parece estar pendiente de lo que haré. Él tiene que preocuparse por sí mismo. Pensar en mí no lo llevará a ningún lado. Soy un hombre de palabra y George, no verá el final del duodécimo round … No tiene la velocidad, su defensa es pobre y su resistencia es promedio en el mejor de los casos. El hecho de que carezca de esas cosas significa que no podrá competir conmigo. No soy un trampolín. Soy el Monte Everest y no me vas a subir “.

George Groves: “Es una semifinal en un torneo que espero ganar, así que es un escalón, otro paso en el camino para mí … Chris Eubank Jr. se asoma a la faz de que puede hacer todo por sí mismo, que es un hombre banda. Pero es muy difícil hacer cosas por tu cuenta, así que veremos si comienza a hacer cambios y adaptarse. Él tendrá que hacerlo. Obviamente, esta es su primera gran pelea, definitivamente en súper mediano, y creo que se quedará corto en muchas categorías “.