Miguel Cotto: Fue una carrera dura

Cuatro veces campeón del mundo, seis veces campeón del mundo, y actual campeón mundial de peso mediano de la OMB, Miguel Cotto (41-5, 33 KOs) de Puerto Rico, se está acercando a la despedida de su carrera al enfrentar a Sadam “World Kid” Ali ( 25-1, 14 KOs) de Brooklyn, Nueva York este sábado en el famoso Madison Square Garden de Nueva York en vivo en HBO World Championship Boxing.

“Estoy listo para esta pelea y estoy feliz de estar peleando en Nueva York. La gente de aquí me ha mostrado tanto amor a través de los años. Esto es todo para mí “, dijo Miguel Cotto a Fightnews.com

En lo que será su último campo de entrenamiento de su ilustre carrera, Cotto se encuentra en las fases finales de su preparación trabajando con el entrenador del Salón de la Fama, Freddie Roach, mientras se entrenaba en el Gimnasio Wild Card en Hollywood, California.

“La preparación ha sido buena. Freddie y yo trabajamos duro y listos para esta pelea. Freddie me ha cambiado en el ring y también como persona “, dijo Cotto sobre el campamento. “A pesar de que ha sido mi último campo de entrenamiento, todo ha ido bien y ha sido lo mismo. El hecho de que sea mi última pelea no ha cambiado nada. Siempre me he dedicado completamente y he trabajado duro “, agregó Cotto.

“Lo estamos mezclando con un luchador de la generación más joven. Tenemos que tomar esta pelea en serio. Es por eso que hemos estado entrenando duro con sparring sólido. Al final de la pelea, no voy a llorar, pero lo extrañaré después de eso. Lo califico como uno de los grandes boxeadores Puertorriqueños “, dijo Freddie Roach a Fightnews.com.

El pasado septiembre, Puerto Rico fue devastado por el huracán María. Cotto buscará levantar los espíritus del pueblo Puertorriqueño mientras comparte sus pensamientos.

“Confío en que todos superemos el desastre. ¡Nosotros, como Puertorriqueños, podemos devolver esa alegría a Puerto Rico! “, Dijo Cotto. “Esta pelea es para ellos”, concluyó Cotto.

Después de una actuación dominante sobre Yoshihiro Kamegai de Japón en agosto pasado, Cotto ganó una decisión unánime desequilibrada sobre el guerrero japonés en el Stub Hub Center en Carson, California ofreciendo a los fanáticos del sur de California una gran actuación. En una pelea, Cotto lanzó y conectó todo, pero a pesar de todo, Kamegai siguió viniendo contra el Puertorriqueño como Jason en viernes 13.

Para su oponente Sadam Ali, un olímpico de los U.S 2008 de Brooklyn peleará en su patio trasero ya que viene de tres victorias consecutivas desde que sufrió su primera derrota ante Jessie Vargas, ya que viene de una decisión unánime sobre Johan Perez.

“Sadam Ali es un buen boxeador y un gran boxeador. Haremos nuestro mejor esfuerzo “, dijo Cotto sobre su oponente Sadam Ali.

Esta será la décima pelea de Cotto en el Madison Square Garden mientras busca cerrar su carrera frente a la contingencia puertorriqueña en Nueva York. Cotto recuerda sus mejores momentos en el Garden después de su victoria sobre Muhammad Abdullaev, Cotto vengó su derrota olímpica en 2000 en su primera pelea en el famoso estadio en 2004. Dos años más tarde en 2006 derrotó al entonces invicto Paulie Malignaggi. El año siguiente 2007, Cotto ganó un par de victorias sobre ex campeones mundiales, deteniendo a Zab Judah y una decisión sobre Shane Mosley. Dos años más tarde, Cotto peleó una y otra vez en el Garden en 2009, deteniendo a Michael Jennings y ganando una decisión muy reñida sobre Joshua Clottey.

“La pelea de Mosley fue mi primera gran victoria. La pelea de Mosley fue la mejor para mí “, dijo Cotto sobre sus recuerdos en el Garden.

Dulce venganza fue el caso en 2011, ya que vengó su infame derrota ante Antonio Margarito con una detención tardía. Cotto se vengó de su derrota por nocaut ante Margarito como la polémica envoltura de yeso que siguió en la siguiente pelea de Margarito con Shane Mosley. Su única derrota en el Garden fue una decisión para el entonces invicto campeón mundial Austin Trout en 2012. Cotto regresó al MSG en 2014 ganando el título mediano del CMB sobre Sergio Martínez y logró su quinto título mundial.

“He tenido muchos buenos recuerdos en el jardín”, dijo Cotto.

Pasando al boxeo a la edad de 11 años, Cotto comenzó a boxear para perder peso y lentamente se convirtió en un aficionado decorado en la isla encantada.

“He estado boxeando durante 26 años. Me até los guantes por primera vez en 1992. Aún recuerdo la primera vez que entré al gimnasio “, recuerda Cotto.

Cotto tendrá una pelea más para consolidar su legado en la Meca del boxeo. En lo que ha sido una gran carrera desde que se convirtió en profesional después de los Sidney Summer Olympics 2000. Continuando con la gran tradición puertorriqueña del boxeo, Cotto ha sido el mejor boxeador de las islas en los últimos 15 años.

“Estoy agradecido por lo que el boxeo me ha dado y por la vida que me ha permitido dar a mis hijos por lo que ha hecho por mí y mi familia. Le debo mucho al boxeo “, dijo Cotto. “No estoy seguro de lo que es después del boxeo. Soy padre de cuatro hijos y quiero ser parte de su futuro. Cuando me convertí en profesional, mi único objetivo era ser el mejor