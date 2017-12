Lomachenko: prometo aplastarlo

El campeón superpluma de la OMB, Vasyl Lomachenko, dice que va a “aplastar” al campeón súper gallo de la AMB, Guillermo Rigondeaux, quien subió dos divisiones de peso para desafiarlo. Los dos medallistas de oro olímpicos en dos ocasiones colisionan el 9 de diciembre en ESPN en Theatre at Madison Square Garden, NYC.

[Sobre si Rigondeaux irá a por él] No, no creo que vaya a estar haciendo eso. Él nunca ha hecho eso en toda su carrera. Cuando él avanza, cae al ring. No creo que vaya a estar haciendo eso.