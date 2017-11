Listas los tickets de Spence-Peterson

El invicto campeón mundial welter de la FIB Errol “The Truth” Spence Jr. (22-0, 19 KOs) realizara la primera defensa de su título cuando enfrente al ex campeón mundial de dos divisiones Lamont Peterson (35-3-1, 17 KOs) ) el sábado, 20 de enero en vivo por SHOWTIME desde el Barclays Center en Brooklyn, NY.

Las entradas para el evento en vivo, promovido por DiBella Entertainment y TGB Promotions, tienen un precio de $ 50 y han salido a la venta este miércoles 22 de noviembre a las 10 a.m. ET. Los boletos se pueden comprar en ticketmaster.com, barclayscenter.com o llamando al 800-745-3000.

Errol Spence Jr: “Mi objetivo es unificar la división de peso welter en 2018, pero esta pelea es una verdadera prueba y Lamont Peterson es un veterano que definitivamente no pasaré por alto. Lo discutí en los aficionados y sé lo que trae al ring. Tengo que superarlo para lograr mis objetivos y eso es lo que planeo hacer el 20 de enero “.

Lamont Peterson: “En primer lugar, me alegra volver al ring. Me he quedado en el gimnasio y estoy listo para irme. Esta es una pelea que quería y como dije antes cuando me convertí en peso welter, quiero pelear contra los mejores y hacer las peleas que la gente quiere ver. Estoy listo para darlo todo y darles a los fanáticos un gran espectáculo “.