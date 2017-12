Lemieux-Saunders listos para este sabado 16

La pelea de Twitter entre el campeón de peso mediano de la OMB Billy Joe Saunders y el ex campeón de peso mediano de la FIB David Lemieux se intensificó durante una conferencia telefónica con los periodistas el lunes. Ambos en enfrentan este 16 de diciembre en HBO en Montreal.

David Lemieux: Estoy realmente emocionado por esta pelea. Estoy más emocionado, en realidad, solo por poner mis manos sobre Billy Joe Saunders más que cualquier otra cosa. Él tiene una gran boca … Voy a hacerle pagar en el ring. Toda esta animosidad va a surgir en el ring. Si cree que puede escapar durante 12 rounds, tendrá muchos problemas … dijo un montón de cosas. Solo su personaje, él es quien es, y no me gusta.

Billy Joe Saunders: [Sobre la impresionante proporción de KO de Lemieux] Contra los vagabundos, sí, noqueando a los viejos, pero se quedó atrapado en Rubio. Él es un hombre duro con poder. Perdió el siguiente y luego enfrento a los vagabundos hasta Golovkin. Curtis Stevens, no es un luchador de nivel A. Él es solo un paso adelante, un poco un luchador estacional. Él realmente no es nada especial. Él trató con él, jugo limpio. Pero fue golpeado por Golovkin antes de eso. Cuando lo mezclas contra lo mejor de la liga, no se siente cómodo. No ganó un round contra Golovkin.