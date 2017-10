Christian Gonzalez 135.8 vs. Gamaliel Diaz 135.8

Edgar Valerio 125.4 vs. Martin Cardona 126

Jousce Gonzalez 133.6 vs. Ricardo Fernandez 133.8

Ferdinand Kerobyan 152.6 vs. Uriel Gonzalez 153.6

Venue: Belasco Theater, downtown Los Angeles

Promoter: Golden Boy

TV: Estrella TV