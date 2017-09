Golovkin: Tengo Sangre Mexicana

Gennady Golovkin: “Esto es más que una pelea. Es una verdadera pelea Mexicana. Abel me trae un estilo Mexicano. Me encanta luchar estilo Mexicano. Me encanta la comida mexicana y comer todos los días. Me encanta la tradición mexicana. Estoy rodeado por ella. Tengo muchos amigos Mexicanos. Tengo sangre mexicana … en serio, solo un golpe cambia una pelea … una vida. Sólo un puñetazo. Canelo tiene poder, tiene velocidad. Me conoce, lo conozco. Mi equipo tiene Plan A, B, C, D. Y su equipo tiene lo mismo. Está listo para la distancia corta, larga distancia, decisión. No lo sé. ¿Quién aterriza primero el gran golpe? No es una pelea. Es una guerra.