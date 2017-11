FS1 Weights from St. Petersburg

Devon Alexander 146.8 vs. Walter Castillo 146.2

Miguel Cruz vs. David Grayton 146.8

Antonio Russell 117.4 vs. Marco A Mendoza 119.2

Gary Antuanne Russell 139 vs. Larry Yanez 140.8

Shawn Simpson 118.6 vs. Roberto Pucheta 119

Connor Coyle 158.6 vs. Calvin Metcalf 157.6

Jamal Harris 147.6 vs. Andre Byrd 146

Ozodbek Aripov 153.2 vs. Anthony Overby 156

Ricky Tomlinson 126.8 vs. Michael Gaxiola 128

William Silva 140.2 vs. Ariel Vasquez 142.4

Venue: St. Pete Coliseum, Saint Petersburg, Florida

Promoter: Warriors Boxing

TV: FS1