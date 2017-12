FS1 Weights from Miami

Ahmed Elbiali 178 vs. Jean Pascal 178

Luis Ortiz 242.4 vs. Daniel Martz 261.6

Bryant Perrella 146.8vs. Alex Martin 146.4

Stephen Fulton 123 vs. Adam Lopez 123

Willie Jones 144.8 vs. Livan Navarro 146.4

Raynell Williams 134 vs. Joshua Zuniga 135.8

Harold Calderon 147 vs. Ariel Vasquez 145.6

Eduardo Perez Diaz 153.4 vs. Noe Lozano 151

Semajay Thomas 144.8 vs. Charles Mulindwa 142.6

Ivan Dychko 245.4 vs. Carlos Sandoval 253

Venue: Hialeah Park Racing & Casino, Miami, Florida

Promoter: Warriors Boxing

TV: FS1