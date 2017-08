Tureano Johnson 159.8 vs. Sergiy Derevyanchenko 159

(IBF middleweight eliminator)



Immanuwel Aleem 158.8 vs. Hugo Centeno Jr 158.8

(WBC silver middleweight title)

Austin Dulay 132.8 vs. Carlos Padilla 131.2

Charles Conwell 158.2 vs. Reynaldo Trujillo ?

Alejandro Guerrero 134.6 vs. Darin Hampton ?

McKenzie Morrison 235 vs. Roberto White 287

Demond Nicholson 167.6 vs. Josue Obando 171.4

Venue: Buffalo Run Casino, Miami, OK

Promoter: Dibella Entertainment

TV: FS1