Leduan Barthelemy 125.6 vs. Eduardo Ramirez 127

Alejandro Salinas 129.4 vs. Duarn Vue 127.6

Ivan Jimenez 131.8 vs. Bryan Figueroa 133

Sebastian Fundora 156.4 vs. Victor Toney 156.4

Venue: Cannery Casino & Hotel, Las Vegas

Promoter: Sampson Boxing

TV: FS1