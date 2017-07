Sadam Ali 147 vs. Johan Perez 146.6

(WBA International welterweight title)



Eddie Gomez 146.6 vs. Alejandro Barrera 147

Patrick Teixeira 153.4 vs. Andrew Hernandez 153.6

Daquan Arnett 158.8 vs. Jorge Silva 159

Pablo Rubio Jr 122 vs. David Perez 121.6

Alfredo Escarcega 138 vs. Rodolfo Gamez 138.6

Venue: Casino Del Sol, Tucson, Arizona

Promoter: Golden Boy

TV: ESPN2