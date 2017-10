Fidel Maldonado Jr 140 vs. Ismael Barroso 139

Pablo Cesar Cano 140.6 vs. Marcelino Lopez 139.2

Marvin Cabrera 154.4 vs. Hector Velazquez 152.4

Oscar Duarte 135.4 vs. Juan Montes 133.8

Ruben Rodriguez 143.6 vs. Israel Villela 142.8

Javier Martinez 126 vs. Ricardo Arias 128.6

Venue: Fantasy Springs Resort Casino, Indio, CA

Promoter: Golden Boy

TV: ESPN2