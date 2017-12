Carlos Morales 130 vs. Dardan Zenunaj 129

(NABA super featherweight title)

Raul Curiel 146.5 vs. Israel Villela 145.2

Marlen Esparza 111 vs. Karla Valenzuela 113.8

Ryan Caballero 125 vs. Franco Gutierrez 126

Ferdinand Kerobyan 148.6 vs. Tavorus Teague 148.6

Joet Gonzalez 125.8 vs. Isao Carranza 125.6

Joshua Franco 114.6 vs. Carlos Maldonado 114.2

Jonathan Navarro 141.8 vs. Nelson Lara 141.6

Venue: Fantasy Springs Resort Casino, Indio, California

Promoter: Golden Boy Promotions

TV: ESPN2