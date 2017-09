Gary O’Sullivan 159.8 vs. Nick Quigley 159.8

Recky Dulay 130.6 vs. Dardan Zenunaj 129.6

Everton Lopes 135 vs. Rafael Reyes 136.4

Greg Vendetti 153.6 vs. Casey Kramlich 152.4

Raymond Moylette 145.6 vs. Michael Clark 148.4

Shayna Foppiano 141.6 vs. Lamarya Geary 141.6

Carlos Gongora 164.2 vs. Henry Beckford 166.6

Mike O’Han Jr 146.4 vs. Demetrius Thomas 148

Asterio Jorgo ?? vs. Lionel Young 160.6

Venue: House of Blues Boston, Boston, MA

Promoter: Golden Boy, Murphys Boxing

TV: ESPN2