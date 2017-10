Anthony Crolla 134.9 vs Ricky Burns 134.5

Conor Benn 146.6 vs Nathan Clarke 146

Sam Eggington 147 vs Mohamed Mimoune 145.8

Robbie Barrett 134.4 vs Lewis Ritson 133.9

Hosea Burton 179.4 vs Saidou Sall 171.8

Promoter: Matchroom Boxing