Toka Kahn-Clary 125 vs. John Vincent Moralde 125

Fabio Turchi 200 vs. Demetrius Banks 201

Irvin Gonzalez 126 vs. Marlon Olea 126

Nick DeLomba 140 vs. Louis Cruz 140

Timmy Ramos 126 vs. Phil Davis (1-1), Worcester, MA 128

Poindexter Knight 147 vs. Samuel Forjoe 148

Jeremy Nichols 148 vs. Daniel Sostre 146

Venue: Strand Ballroom and Theatre in Providence, RI

Promoter: Real Deal Boxing

TV: CBSSN