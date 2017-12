Wesley Ferrer 135.8 vs. Will Madera 135.4

Alicia Napoleon 154 vs. Sydney LeBlanc 155.8

Dejan Zlaticanin 139.4 vs. Heivinson Herrera 137

Larry Fryers 146 vs. Charles Natal 144.2

Hurshidbek Normatov 153.4 vs. Nicklaus Flaz 151.6

George Arias 240.8 vs. Juan Goode 260

Venue: BB King Blues Club & Grill, New York City

Promoter: DiBella Entertainment

Live Stream: Facebook