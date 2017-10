Matt Remillard 129 vs. Yardley Cruz 130

Shelly Vincent 129 vs. Calixta Silgado 130

Mykquan Williams 143 vs. Somner Martin 144

Nicholas DeQuattro 141 vs. Andre Bellacarris 146

Steve Rolls 162 vs. Andrik Saralegui 168

Khiry Todd 146 vs. Evincii Dixon 148

Nicklaus Flaz 156 vs. Elie Augustama 162

Hurshidbek Normatov 158 vs. Bruce Lutchmedial 159

Venue: Foxwoods Resort Casino, Mashantucket, CT

Promoter: DiBella Entertainment

Stream: Facebook