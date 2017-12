Aston Palicte 115 vs. Jose Alfredo Rodriquez 113.7

Bryan Vera 168 vs. Jas Phipps 167

Giovanni Loya 167 vs. Stetson Horne 166.5

Reshard Hicks 145.5 vs. Jonathan Steele 147.7

Manny Mondragon 123.5 vs. Antonio Castillo 123.5

Ali Akhmedov 174.5 vs. Deshon Webster 174.7

Keton Sippio-Cook 154 vs. Rudy Lozano 160.7

Venue: Round Rock Sports Center, Austin, Texas

Promoter: Roy Jones Jr Boxing Promotions/Underwood Promotions

TV: beIN SPORTS