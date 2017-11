Actualidad de Tyson Fury

Declaración deportiva de Hennessy: El 30 de octubre de 2017, Robert Smith, de BBBoC, culpó a Tyson Fury por retrasos en su audiencia antidopaje. Dijo a Sky Sports: “Nosotros [los BBBoC] estamos listos, UKAD está listo para actuar en nuestro nombre, y el panel independiente está esperando una fecha confirmada. Depende de ellos [Team Fury] ahora [proponer una fecha] “.

Luego, el 23 de noviembre de 2017, el Sr. Smith reiteró a Sky Sports: “La razón por la que esto ha demorado tanto, me han hecho creer, es porque el equipo legal del Sr. Fury no pudo acordar una fecha para la reanudación de la audiencia. Obviamente, ahora sí lo tienen, y la audiencia volverá a comenzar [en diciembre de 2017] “.

El Sr. Smith es incorrecto.

Si bien se ha aconsejado a Team Fury que no debata este asunto hasta que haya terminado, nos gustaría aclararlo de la siguiente manera:

(i) Este asunto comenzó en febrero de 2015, hace casi 3 años, después de las pruebas de control de dopaje de rutina.

(ii) Tyson y Hughie no fueron notificados de los resultados de esas pruebas durante 7 meses, e incluso entonces UKAD simplemente les preguntó acerca de su dieta. Nunca hubo ninguna sugerencia de que Tyson y Hughie hubieran hecho algo malo o que pudieran estar en algún tipo de problema.

(iii) Luego, sin previo aviso, UKAD cobró a Tyson y Hughie en junio de 2016 en relación con las pruebas de febrero de 2015, es decir, 16 meses después de las pruebas.

(iv) Eventualmente, una audiencia tuvo lugar en mayo de 2017, pero fue detenida luego de que UKAD se opusiera a la participación de un miembro del tribunal.

(v) Luego se propusieron fechas de audiencia para principios de octubre de 2017, pero el equipo de UKAD (no el equipo de Team Fury) no estuvo disponible.

(vi) Se ha fijado una audiencia para diciembre de 2017.

Contrariamente a la sugerencia de BBBoC, por lo tanto, los retrasos no han sido causados ​​por Team Fury