Arum: Lomachenko no dejara respirar a Rigondeaux

El promotor del Salón de la Fama Bob Arum dice que el campeón de peso superpluma de la OMB Vasyl Lomachenko no permitirá que el campeón de peso súper gallo de la AMB Guillermo Rigondeaux “olfatee” el Teatro en el Madison Square Garden de Nueva York cuando las dos medallistas de oro olímpicas colisionen el 9 de diciembre por ESPN .

Bob Arum: Déjame darte mi opinión experta porque he estado en el deporte durante muchos años. Lo que estás viendo aquí son dos escuelas diferentes de boxeo. El cubano y el este europeo.-

El Europeo del Este, permítanme comenzar con Vasyl Lomachenko – es muy competente técnicamente y muy bueno, y cuando pelea es muy defensivo, busca una apertura, pero siempre con el objetivo en mente, no solo para ganar puntos. pero también para herir, o noquear o hacer que su oponente se dé por vencido.

Mira cada una de sus peleas: siempre está diseñada, es muy agradable para la multitud porque le da a la multitud, la multitud se mete en ella, porque está buscando destruir a su oponente. Eso es más o menos el estilo de Europa del Este.

El estilo cubano es diferente, acumulan puntos y te apestan hasta el final de la pelea porque lo único que les importa es ganar la pelea por puntos.

Entonces, en esta pelea, Vasyl no permitirá que Rigondeaux acumule puntos, por lo que Rigondeaux, para ganar la pelea, tendrá que ser más agresivo de lo que quiere ser.

Cuando veas pelear a Rigondeaux, verás a un luchador fantástico que es agresivo, acumula puntos y luego te huele solo al rozar la victoria. Ese es el estilo cubano, solo gana, hermano. Gana por puntos: un estilo diferente al de Europa del Este.

Creo que va a ser una muy buena pelea, una pelea muy interesante porque Rigondeaux no va a poder sacar una gran ventaja sobre los puntos de Vasyl, por lo tanto tendrá que pelear toda la pelea siempre y cuando venga por una victoria.